Путин отметил изменение роли России в глобальной «циркуляции мозгов»

Москва, 9 января. Президент РФ Владимир Путин заявил о качественном изменении ситуации с притоком иностранных ученых в российские вузы. Роль РФ в «глобальной циркуляции мозгов» глава государства оценил на встрече с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым.

«Мы посчитали, что в «Вышке», в ИТМО, в Новосибирском университете — в целом ряде вузов проекта, в большинстве вузов проекта — мы наняли иностранцев на штатные должности больше, чем отдали своих людей в западные университеты», — сообщил Кузьминов президенту, подчеркнув, что в Политехническом университете имени Петра Великого число иностранных преподавателей и сотрудников по сравнению с 2013 годом выросло в 10 раз.

«Ничего себе, хорошо. Главное, чтобы это были те специалисты, которые нам нужны», — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ранее глава государства неоднократно посещал Высшую школу экономики. По его словам, к такому формату общения президент прибегает для «апдейта видения экономического, понимания ситуации».