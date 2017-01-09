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Пьяный рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю дочь под Самарой
Происшествия

Пьяный рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю дочь под Самарой

Сегодня 15:10
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Пьяный рецидивист изнасиловал 16-летнюю дочь под Самарой

Кинель, 9 января. Жителя города Кинель Самарской области подозревают в изнасиловании 16-летней дочери. По версии следствия, 41-летний мужчина пошел на преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что в начале года ранее судимый мужчина надругался над дочерью в своем доме. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по  п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Добавим, ранее в Петербурге задержали 50-летнего мужчину за изнасилование 10-летней школьницы. По версии следствия, преступление было совершено 7 января в квартире дома на улице Рошаля.

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Ксения Тасманова
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