Песков рассказал о реакции Кремля на «эмоциональные припадки» спецслужб США

Москва, 9 января. Российские власти устали от бесконечных обвинений в хакерских атаках со стороны США. Об этом в понедельник сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, американские спецслужбы, которые в очередной раз заявили о причастности России к хакерским атакам на Демократическую партию США, не предоставили никаких доказательств.

«Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы «охоты на ведьм». Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, ориентированными на диалог, а не эмоциональные припадки», — отметил Песков во время встречи с журналистами.

Ранее портал WikiLeaks, который обнародовал скандальную переписку американских демократов, заявил, что указывающий на Россию источник американских разведслужб, вряд ли заслуживает доверия, сообщает Ura.Ru.