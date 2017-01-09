Новости Новороссии: минометный дождь на юге ДНР, Киев обольет Донецк и Луганск грязью за $3 млн

Новороссия, 9 января. Подразделения ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных минометов по населенному пункту на юге ДНР. США выделили 3 млн долларов на поддержание украинских СМИ. Все больше жителей подконтрольных украинской армии территорий вступают в ряды движения «Донецкая Республика».

ВСУ продолжают обстреливать юг ДНР

По информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, накануне вечером украинские подразделения провели массированный минометный обстрел населенного пункта Ленинское на юге ДНР.

Военнослужащие ВСУ открыли огонь по селу Ленинское Новоазовского района в южной части республики около 21.00. Обстрел велся из запрещенных минометов калибра 82 мм. Было зафиксировано более 20 прилетов мин, рассказал источник в ДНР.

Кроме того, под обстрелами со стороны киевских силовиков оказались контрольно-пропускной пункт «Майорск», расположенный под Горловкой, и территория донецкого аэропорта. Точная информация о возможных жертвах среди мирных жителей и разрушениях в настоящий момент устанавливается, также добавил источник.

Напомним, накануне заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин предоставил данные об общем количестве обстрелов территории республики украинскими военнослужащими за сутки. Согласно его информации, ВСУ 491 раз нарушили режим тишины, открывая огонь из тяжелых арторудий и минометов.

Жители подконтрольных ВСУ городов вступают в «Донецкую Республику»

Представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин предполагает, что первичные ячейки общественного движения «Донецкая Республика» вслед за Славянском могут открыться и в других городах, находящихся в данный момент под контролем Украины.

По его словам, уже 17 жителей города Славянск вступили в ряды организации «Донецкая Республика». Пушилин подчеркнул, что представители ДНР будут рады каждому новому члену движения, и выразил надежду, что каждое подобное решение будет, прежде всего, сознательным.

Кроме того, председатель Народного совета ДНР отметил, что украинские власти враждебно относятся к любому проявлению оппозиционной мысли, а количество политических заключенных в тюрьмах СБУ продолжает расти день ото дня. Именно поэтому из соображений безопасности представительство движения «Донецкая Республика» старается не навязывать какие-либо решения жителям подконтрольных украинской армии городов. При этом организация всегда готова оказывать любую посильную помощь своим сторонникам, подчеркнул Денис Пушилин.

США дали Киеву $3 млн на информационную войну

Украинский информационный портал «Интерньюс» получил грант американского Агентства по международному развитию в размере 3 млн долларов. Сообщается, что данный грант был создан с целью поддержания СМИ на Украине.

«Интерньюс» специализируется на работе с беженцами из Донбасса. Предполагается, что денежные средства пойдут на повышение уровня толерантности среди беженцев и их интеграции в «единое» украинское общество.

Однако недавно портал «Интерньюс» запустил конкурс, также, по данным редакционной коллегии, направленный на развитие СМИ в Донбассе. Согласно формулировке представителей агентства, территориальная принадлежность того или иного СМИ не важна. Но при этом особо отмечается, что новостные источники, которые в какой-либо мере сочувствуют идеям сепаратизма, не смогут принять участие в конкурсе.

Более 2/3 техники ВСУ — в неисправном состоянии

Согласно данным официального представителя штаба Народной милиции Луганской народной республики майора Андрея Марочко, около 70% военной техники ВСУ в зоне АТО в Донбассе находится практически в неисправном состоянии.

Марочко подчеркнул, что общий уровень укомплектованности подразделений украинской армии достаточно низкий. Так, более двух третей всей техники ВСУ, дислоцирующейся в зоне так называемой АТО, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. По крайней мере, большая ее часть однозначно не подлежит восстановлению, уточнил майор.

Кроме того, представитель оборонного ведомства республики отметил, что одной из причин неудовлетворительного состояния техники ВСУ является хищение запчастей и комплектующих военнослужащими. Специальная комиссия, например, зафиксировала несколько фактов воровства горюче-смазочных материалов на позициях 24-й бригады украинской армии вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, отмечались случаи незаконного сбыта агрегатов автомобильной техники и ремонтных комплектов.