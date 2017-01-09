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Ученые объяснили, как смартфоны уничтожают зрение детей
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Ученые объяснили, как смартфоны уничтожают зрение детей

Сегодня 15:20
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Ученые объяснили, как смартфоны уничтожают зрение детей

Сеул, 9 января. Дети и подростки, часто пользующиеся гаджетами, в частности, смартфонами, могут в будущем получить серьезные проблемы со зрением, первой из которых может стать синдром «сухого глаза». Об этом предостерегают корейские ученые. 

Ученые отмечают, что синдром «сухого глаза» в последнее время все чаще проявляется и у маленьких детей, которые много времени проводят за игрой на гаджетах. Глаза становятся красными, опухшими и раздраженными, поскольку человек, смотря на экран, реже моргает, а значит, слезная пленка на поверхности глаза испаряется быстрее.

Корейские офтальмологи проверили 916 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Выяснилось, что у 6,6% из них у же в столь раннем возрасте наблюдаются симптомы синдрома «сухого глаза». Известно, что подавляющее большинство этих детей пользовались мобильными телефонами ежедневно по 3,2 часа. Вместе с тем, у 55% детей не было обнаружено никаких симптомов болезни. Уточняется, что они пользовались смартфонами всего 37 минут в день. 

Впрочем, без смартфонов в современном мире не обойтись: новейшие разработки в этой сфере приносят и очевидную пользу. Так, например, смартфон от компании Consumer Physics со встроенным датчиком SCiO позволяет его владельцам узнавать химический состав пищевых продуктов и лекарств, передает «Индикатор»

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Владимир Багров
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