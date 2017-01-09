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США займутся созданием «демократических СМИ» в ДНР и ЛНР
Политика

США займутся созданием «демократических СМИ» в ДНР и ЛНР

Сегодня 14:57
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США займутся созданием «демократических СМИ» в ДНР и ЛНР

Москва, 9 января. США выделили три миллиона долларов на финансирование информационных проектов, которые будут ориентированы на ДНР и ЛНР. Об этом сообщает интернет-издание Life.

Американское правительственное Агентство по международному развитию выделило три миллиона долларов украинской информационной сети «Интерньюс», которое в свою очередь организовало конкурс по отбору средств массовой информации из Донбасса для их дальнейшей финансовой и ресурсной поддержки.

Также к созданию «демократических СМИ» в Донбассе будет привлечена Польско-канадская программа поддержки демократии, которая финансируется МИД Польши и Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады.

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Кирилл Иванов
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