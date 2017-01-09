Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава

Москва, 9 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что антитабачная концепция Минздрава пройдет через серьезное обсуждение с привлечением большого количества точек зрения. При этом у Кремля на этот счет какой-либо позиции быть не может, подчеркнул он.

«Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может. Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, оно в первую очередь, скажем так, свои ведомственные ориентиры продвигает вперед», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что предложение министерства подлежит серьезному обсуждению, причем при его анализе будут приняты во внимание различные точки зрения, а не только позиция данного ведомства.

Как сообщала газета «Известия», Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, которая запретит продажу табака людям, родившимся после 2014 года. Предполагается, что такие правила могут вступить в силу в 2033 году. При этом в Общественной палате РФ уже выразили опасения, что подобный запрет может увеличить спрос на опасные контрафактные товары.