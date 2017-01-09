FAN-TV Лента новостей
Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава
Россия

Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава

Сегодня 14:54
41

Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава

Москва, 9 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что антитабачная концепция Минздрава пройдет через серьезное обсуждение с привлечением большого количества точек зрения. При этом у Кремля на этот счет какой-либо позиции быть не может, подчеркнул он.

«Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может. Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, оно в первую очередь, скажем так, свои ведомственные ориентиры продвигает вперед», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что предложение министерства подлежит серьезному обсуждению, причем при его анализе будут приняты во внимание различные точки зрения, а не только позиция данного ведомства.

Как сообщала газета «Известия», Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, которая запретит продажу табака людям, родившимся после 2014 года. Предполагается, что такие правила могут вступить в силу в 2033 году. При этом в Общественной палате РФ уже выразили опасения, что подобный запрет может увеличить спрос на опасные контрафактные товары.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

Сегодня 15:02
38

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Сегодня 14:50
49

Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ в Пальмире, Хама в огне, Дамаск без воды

Сегодня 14:41
178

Клинцевич назвал колоссальным участие России в борьбе Сирии за свободу от ИГ

Сегодня 14:39
84

Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

Сегодня 13:58
400
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

15:02

Песков рассказал о реакции Кремля на «эмоциональные припадки» спецслужб США

15:00

Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР

14:57

США займутся созданием «демократических СМИ» в ДНР и ЛНР

14:57

ВВС Ирака уничтожили 45 боевиков ИГ

14:54

Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава

14:54

Корейские собаки-клоны не прошли курс молодого бойца в якутской полиции

14:53

Созданный Google искусственный интеллект вырвался на свободу

14:50

Неблагодарные боевики АТО сделали «больно и неприятно» журналистам «Дождя»

14:50

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

14:50

Отбор артистов в ансамбль имени Александрова начнется 16 января

14:49

Песков рассказал о сроках первой встречи Путина и Трампа

14:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы
Читать
Закрыть