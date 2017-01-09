Отбор артистов в ансамбль имени Александрова начнется 16 января

Москва, 9 января. Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, который потерял свой основной состав во время крушения самолета Ту-154, объявил о наборе новых певцов. Прослушивания начнутся 16 января, а уже 23 февраля будет дан первый концерт, который состоится в Кремлевском дворце.

«Концерт должен будет показать мощь и величие несокрушимой и легендарной великой армии великой страны, отразить преобразования и политический вызов, с которым Россия столкнулась в 2016 году», — говорится в документации, размещенной министерством обороны на сайте госзакупок.

Отметим, что, судя по документам, на проведение концерта оборонное ведомство выделит 35 млн рублей, пишет Газета.Ru.