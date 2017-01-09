Песков рассказал о сроках первой встречи Путина и Трампа

Москва, 9 января. Встреча главы российского государства Владимира Путина и будущего лидера США Дональда Трампа возможна не раньше вступления в должность республиканца. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что встреча на высшем уровне вероятна только тогда, когда Трамп станет действующим президентом. И только потом, по словам Пескова, начнут верстать график и план.

Отвечая на вопрос о том, какой формат встречи лидеров Вашингтона и Москвы является наиболее преференциальным, он подчеркнул, что в данном ключе для российской стороны «нет никакой принципиальной разницы».