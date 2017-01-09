Зарплата Молло в «Зените» может составить 1,5 млн евро в год

Самара, 9 января. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».

Как сообщил источник ФАН, по соглашению, рассчитанному до лета 2020 года, футболист будет зарабатывать 1,5 млн евро в год. С учетом бонусов за выступления, годовая зарплата 27-летнего француза возрастет до 1,8 млн.

Трансферная стоимость игрока составила 3 млн евро. Ожидается, что футболист отправится на первый сбор «Зенита» в Дубай, который начнется 11 января.