FAN-TV Лента новостей
Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР
Украина

Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР

Сегодня 14:57
102

Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР

Нью-Йорк, 9 января. Профессор Ратгерского университета порекомендовал киевским властям воздержаться от военного способа решения вопроса в Донбассе.

Профессор политологии американского университета сообщил, что Киеву надо, прежде всего, заняться внутренними проблемами страны и сконцентрировать усилия на выживании, укреплении безопасности, сохранении демократии на Украине и продвижению реформ. Продолжение атак 35-тысячного, по подсчетам американского специалиста, ополчения республик Донбасса приравнивается суициду, подобные действия приведут к окончательному развалу экономики страны и бессмысленной гибели людей.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

Сегодня 15:02
38

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Сегодня 14:50
49

Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ в Пальмире, Хама в огне, Дамаск без воды

Сегодня 14:41
178

Клинцевич назвал колоссальным участие России в борьбе Сирии за свободу от ИГ

Сегодня 14:39
84

Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

Сегодня 13:58
400
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

15:02

Песков рассказал о реакции Кремля на «эмоциональные припадки» спецслужб США

15:00

Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР

14:57

США займутся созданием «демократических СМИ» в ДНР и ЛНР

14:57

ВВС Ирака уничтожили 45 боевиков ИГ

14:54

Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава

14:54

Корейские собаки-клоны не прошли курс молодого бойца в якутской полиции

14:53

Созданный Google искусственный интеллект вырвался на свободу

14:50

Неблагодарные боевики АТО сделали «больно и неприятно» журналистам «Дождя»

14:50

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

14:50

Отбор артистов в ансамбль имени Александрова начнется 16 января

14:49

Песков рассказал о сроках первой встречи Путина и Трампа

14:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы
Читать
Закрыть