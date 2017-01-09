Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР

Нью-Йорк, 9 января. Профессор Ратгерского университета порекомендовал киевским властям воздержаться от военного способа решения вопроса в Донбассе.

Профессор политологии американского университета сообщил, что Киеву надо, прежде всего, заняться внутренними проблемами страны и сконцентрировать усилия на выживании, укреплении безопасности, сохранении демократии на Украине и продвижению реформ. Продолжение атак 35-тысячного, по подсчетам американского специалиста, ополчения республик Донбасса приравнивается суициду, подобные действия приведут к окончательному развалу экономики страны и бессмысленной гибели людей.