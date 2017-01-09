Минобороны ДНР прокомментировало пропажу солдат ВСУ в Донбассе

Донецк, 9 января. Минобороны ДНР не располагает данными о местонахождении троих пропавших украинских военнослужащих. Как сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, заявления украинской стороны противоречивы.

«Заявления, которые делает украинская сторона, достаточно противоречивы. С тем дезертирством, которое сейчас происходит у них (украинских силовиков), они вполне могут оказаться дома. У нас их нет», — сказал Басурин.

В пресс-центре АТО ранее заявили, что трое украинских военных в Донбассе не вернулись к месту расположения подразделения и не выходят на связь.

Как сообщало информагентство Ura.ru, в декабре украинские силовики возобновили попытки прорыва в районе Дебальцево.