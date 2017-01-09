Хакеры атакуют Евросоюз: чем опасны современные киберпреступники

Общее количество хакерских атак на серверы институтов Европейского союза резко увеличилось по сравнению с предыдущими годами, сообщает международная деловая газета Financial Times. Однако показатели все равно укладываются в общемировую статистику, отмечает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Так, по данным издания, только в 2016 году сервер Европейской комиссии киберпреступники пытались взломать более 110 раз, что на 20% больше, чем годом ранее. В Брюсселе на фоне растущей активности со стороны хакеров усилены меры по обеспечению интернет-безопасности.

«Ничего удивительного в том, что растет количество кибератак на отдельные институты отдельных стран, это общемировая тенденция. Поэтому увеличение атак в 2015 и 2016 годах на Еврокомиссию, скорее всего, укладывается в общемировую статистику, а может быть, число даже ниже среднестатистического роста», — поясняет эксперт ФАН.

Власов также отметил, что все хакерские атаки можно условно разделить на три большие группы. Первая — происходящие ради достижения финансовых целей. Тут сами нападения также делятся на несколько видов: атаки на финансовые организации, банки, биржи и страховые компании, когда атакующие просто пытаются украсть деньги, а также похищение информации, которую можно перепродать. «Одним из примеров подобных атак была попытка взлома серверов наших предприятий ВПК: злоумышленники пытались украсть промышленную информацию для дальнейшей перепродажи», — поясняет Власов.

«Что же касается идеологических атак, это уже вторая подкатегория, ими занимаются крайне левые и крайне правые группировки, а также террористические организации, которые взламывают серверы множества организаций по всему миру, чтобы показать всем свою мощь. Хотя, например, в случае с тем же «Исламским государством» (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) это тоже может быть не безобидно, потому как взломщики разрушают ресурсы государственных структур, пытаясь получить доступ к внутренним системам. Это позволяет исламистам узнать, как власти Европы будут бороться с ИГ и какие именно меры будут использованы», — отмечает Власов.

К третьей категории эксперт относит действия разведывательных и контразведывательных спецслужб крупнейших государств.

«В этом нет ничего удивительного, там испокон веку существовала как разведка, так и контрразведка. Просто сейчас она все больше и больше смещается в киберпространство. Поэтому становится понятно, чем же именно опасны кибератаки. Если брать первую, финансовую, часть, это прямой экономический ущерб корпорациям и государствам. Если брать идеологическую часть, тут страшнее всего нанятые террористами хакеры, которые пытаются или получить информацию о том, как государственные органы будут противостоять боевикам или просто вывести из строя какие-то жизненно важные системы городов и даже целых стран. Ну а то, что касается борьбы государств друг с другом, это обычная практика, существующая в рамках таких договоренностей, чтобы атаки не перерастали в открытую войну», — заключает эксперт.

Что же касается Европы, то высокопоставленные чиновники ЕС в настоящее время пользуются банальным шифрованием электронных писем, а сама Еврокомиссия расширяет сотрудничество с НАТО для защиты своих серверов.