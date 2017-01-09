ВВС Ирака уничтожили 45 боевиков ИГ

Багдад, 9 января. Военно-воздушные силы Ирака, которым оказывают поддержку международная коалиция, ликвидировали около 45 боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Согласно предварительной информации, 25 террористов были уничтожены в районе Мосула. Остальные 20 экстремистов погибли в пригороде Талль-Афара. Кроме того, были уничтожены минометы и взрывные устройства боевиков.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительственные войска Ирака вышли к берегам Тигра.

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