Защитник «Локомотива» Денисов может продолжить карьеру в Турции и Китае

Москва, 9 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 29-летний защитник сборной Узбекистана и московского «Локомотива» Виталий Денисов хочет покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляют клубы из Турции и Китая.

В частности, наиболее активно переговоры в последние дни велись с «Трабзонспором». Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 млн евро.

Ранее ФАН уже сообщал о том, что Денисов, как и ряд его партнеров по команде – Александр Самедов, Роман Шишкин, Арсений Логашов и Петар Шкулетич – планируют покинуть команду в ближайшее трансферное окно.