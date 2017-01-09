Корейские собаки-клоны не прошли курс молодого бойца в якутской полиции

Якутск, 9 января. Проверку на прочность кинологической службы министерства внутренних дел Якутии не прошли клонированные бельгийские овчарки, которых привезли из Кореи. Об этом в понедельник заявили в кинологической службе.

Сообщается, что собаки просто оказались не приспособлены к суровым погодным условиям. Для того, чтобы приступить к выполнению заданий, овчарки должны были пройти так называемую входную контрольную, которая состоит из 13 специальных заданий. Впрочем, пройти тесты животные не сумели.

Помимо этого, у собак не оказалось родословных документов, а в корейском институте убеждали, что они были клонированы из клеток лучшей в республике собаки-ищейки. Также специалисты утверждали, что клонированным собакам передались уникальные способности.