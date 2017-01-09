Созданный Google искусственный интеллект вырвался на свободу

Сан-Франциско, 9 января. Программисты IT-гиганта Google раскрыли тайну загадочного мастера игры в древнюю японскую настольную игру го по имени Master(P). Оказалось, что непобедимым игроком является созданный в лабораториях Google искусственный интеллект AlphaGo, которого разработали специально для этой настольной игры.

Внезапно появившийся на онлайн-форумах «дерзкий новичок» оказался чрезвычайно силен. Он выиграл даже известного мастера го по имени Гу Ли, и прославился при этом, поскольку китаец обещал выплатить 100 тысяч юаней (14,4 тыс долларов) человеку, который его победит. В общей сложности AlphaGo сыграл 50 партий с сильными игроками, и лишь одна из них закончилась технической ничьей.

Древняя игра в го на протяжении долгих лет была недоступна для компьютеров — программисты не могли создать компьютерного игрока, который сыграл бы хотя бы на уровне среднего мастера из-за бесчисленного количества комбинаций . Только благодаря новейшим достижениям в области самообучающегося искусственного интеллекта удалось повторить успех электронных игроков в шахматы, где компьютеры уже играют лучше любого живого игрока.