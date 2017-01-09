Неблагодарные боевики АТО сделали «больно и неприятно» журналистам «Дождя»

Москва, 9 января. Представители украинской общественной организации ветеранов и инвалидов АТО ворвались в офис одного из операторов кабельного ТВ с требованием исключить российский телеканал «Дождь» из эфира, чем здорово обидели работников этого СМИ.

Люди в военной форме — как выяснилось, представители общественной организации «Ветераны и инвалиды АТО «Рапира» — напали на офис кабельного оператора «Клён» в городе Черноморске Одесской области. «Ветераны и инвалиды АТО» требовали от компании прекратить вещание телеканала «Дождь».

Журналист «Дождя» Сергей Ерженков в своем Facebook рассказал о смертельной обиде, которую нанесли телеканалу своим поведением бывшие «герои АТО». Журналист отметил, что четверть аудитории канала — украинцы, а Тимур Олевский, который вел собственный блог на сайте канала в 2012–2013 гг., принимал участие в Евромайдане и воевал на стороне ВСУ. Кроме того, «Дождь» выступал против возвращения Крыма в состав России (напомним, полуостров вернулся в состав РФ в результате всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказались за вхождение в состав России). И теперь, несмотря на все «заслуги» перед Киевом, «Дождь» получил обидную «ответочку».

«И теперь, в 2017, мы ловим ответочку. Это больно. И это неприятно… Мы — главное зло и российская пропаганда. То есть мужики, волею судеб, в лампасах, скооперировавшись и нажравшись водки в гараже, приходят и говорят: «ату его!» — это уже демократия. Спасибо, у меня на районе то же самое», — написал Ерженков. Чем, к слову, вызвал новую волну недовольства на Украине: теперь обиделись за бывших «героев АТО», которых журналист «Дождя» приравнял к обычным алкоголикам.