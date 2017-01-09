FAN-TV Лента новостей
Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем
Общество

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Сегодня 14:50
80

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Собеседник Федерального агентства новостей, известный российский продюсер Иосиф Пригожин уверен, что России больше не стоит участвовать в политизированном шоу под названием «Евровидение», а Россия вполне способна организовать свой конкурс.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что финалист шоу «Голос» Александр Панайотов будет представлять Россию в Киеве, где пройдет международный песенный конкурс «Евровидение-2017». Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что России не стоит ехать в Киев, и дело не только в соображениях безопасности.

Читайте также: Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

«Понимаете, смотря, что мы хотим от этого конкурса. Если удовлетворить свои эмоциональные и амбициозные порывы, это одно. Конкурс давно стал политическим, а не музыкальным. Мы не обсуждаем сейчас исполнителя и свое право представлять страну на этом конкурсе. Дело в том, нужно ли нам это. Мы уделяем «Евровидению» слишком много внимания», — считает собеседник ФАН.

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

По его мнению, есть более важные вещи, на которых россиянам стоит сосредоточиться.

«Почему мы не соберем 100 миллионов подписей соотечественников и не подадим в суд на организацию, которая беспочвенно сняла наших паралимпийцев с Олимпиады, лишила их права на жизнь, права выступать и представлять нашу страну? Для меня как для гражданина России это значит гораздо больше, чем разговоры о «Евровидении», конкурсе инвалидов… Наши исполнители гораздо крепче и лучше, чем остальные. Этот конкурс давно себя изжил. Давайте сделаем свой конкурс и пригласим артистов со всего мира. Проведем его в Сочи, на стадионе, где проходила Олимпиада, — предлагает продюсер. — Пусть это делает Константин Львович (Эрнст — прим. ред.) и его команда, путь участвуют все каналы, главное, чтобы участвовали. Давайте сохранять достоинство в глазах своих соотечественников и мировой общественности. У нас должно быть чувство самоуважения. А эти, на Украине, сидят: «пустим — не пустим», эти санкционные списки, придуманные парой дебилов, которые популяризуют в массах, что те, кто всегда был близким другом — враги. Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем. Мы продолжаем поддерживать политический бардак под названием «Евровидение». После того, как песне Джамалы отдали первое место, мы в ту же минуту должны были сказать: «До свидания!». А мы что-то ждем и что-то обсуждаем. Но это моя личная точка зрения. Было бы лучше нам в этом не участвовать».

Напомним, что российский исполнитель Сергей Лазарев с песней «You Are the Only One» по результатам голосования стал третьим.

В этом году «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, в международном выставочном центре. 9 сентября 2016 года площадка была официально утверждена. Позднее, 31 октября, что в конкурсе примут участие 43 страны: Португалия и Румыния решили снова попытать удачу, а Босния и Герцеговина отказалась от участия. Также в конкурсе продолжит участвовать и Австралия.

комментарии
Алиса Яковлева
#александр панайотов #сергей лазарев #джамала #константин эрнст #иосиф пригожин
Новости партнеров
Эксклюзив

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

Сегодня 15:02
44

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Сегодня 14:50
74

Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ в Пальмире, Хама в огне, Дамаск без воды

Сегодня 14:41
211

Клинцевич назвал колоссальным участие России в борьбе Сирии за свободу от ИГ

Сегодня 14:39
87

Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

Сегодня 13:58
413
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минобороны ДНР прокомментировало пропажу солдат ВСУ в Донбассе

15:04

Онищенко — об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

15:02

Песков рассказал о реакции Кремля на «эмоциональные припадки» спецслужб США

15:00

Профессор из США предложил Киеву добровольно отказаться от ЛНР и ДНР

14:57

США займутся созданием «демократических СМИ» в ДНР и ЛНР

14:57

ВВС Ирака уничтожили 45 боевиков ИГ

14:54

Кремль отреагировал на антитабачную концепцию Минздрава

14:54

Корейские собаки-клоны не прошли курс молодого бойца в якутской полиции

14:53

Созданный Google искусственный интеллект вырвался на свободу

14:50

Неблагодарные боевики АТО сделали «больно и неприятно» журналистам «Дождя»

14:50

Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

14:50

Отбор артистов в ансамбль имени Александрова начнется 16 января

14:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минобороны ДНР прокомментировало пропажу солдат ВСУ в Донбассе
Читать
Закрыть