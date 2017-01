Пригожин о «Евровидении»: Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем

Собеседник Федерального агентства новостей, известный российский продюсер Иосиф Пригожин уверен, что России больше не стоит участвовать в политизированном шоу под названием «Евровидение», а Россия вполне способна организовать свой конкурс.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что финалист шоу «Голос» Александр Панайотов будет представлять Россию в Киеве, где пройдет международный песенный конкурс «Евровидение-2017». Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что России не стоит ехать в Киев, и дело не только в соображениях безопасности.

«Понимаете, смотря, что мы хотим от этого конкурса. Если удовлетворить свои эмоциональные и амбициозные порывы, это одно. Конкурс давно стал политическим, а не музыкальным. Мы не обсуждаем сейчас исполнителя и свое право представлять страну на этом конкурсе. Дело в том, нужно ли нам это. Мы уделяем «Евровидению» слишком много внимания», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, есть более важные вещи, на которых россиянам стоит сосредоточиться.

«Почему мы не соберем 100 миллионов подписей соотечественников и не подадим в суд на организацию, которая беспочвенно сняла наших паралимпийцев с Олимпиады, лишила их права на жизнь, права выступать и представлять нашу страну? Для меня как для гражданина России это значит гораздо больше, чем разговоры о «Евровидении», конкурсе инвалидов… Наши исполнители гораздо крепче и лучше, чем остальные. Этот конкурс давно себя изжил. Давайте сделаем свой конкурс и пригласим артистов со всего мира. Проведем его в Сочи, на стадионе, где проходила Олимпиада, — предлагает продюсер. — Пусть это делает Константин Львович (Эрнст — прим. ред.) и его команда, путь участвуют все каналы, главное, чтобы участвовали. Давайте сохранять достоинство в глазах своих соотечественников и мировой общественности. У нас должно быть чувство самоуважения. А эти, на Украине, сидят: «пустим — не пустим», эти санкционные списки, придуманные парой дебилов, которые популяризуют в массах, что те, кто всегда был близким другом — враги. Нас пытаются столкнуть лбами с народом, который мы обожаем. Мы продолжаем поддерживать политический бардак под названием «Евровидение». После того, как песне Джамалы отдали первое место, мы в ту же минуту должны были сказать: «До свидания!». А мы что-то ждем и что-то обсуждаем. Но это моя личная точка зрения. Было бы лучше нам в этом не участвовать».

Напомним, что российский исполнитель Сергей Лазарев с песней «You Are the Only One» по результатам голосования стал третьим.

В этом году «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, в международном выставочном центре. 9 сентября 2016 года площадка была официально утверждена. Позднее, 31 октября, что в конкурсе примут участие 43 страны: Португалия и Румыния решили снова попытать удачу, а Босния и Герцеговина отказалась от участия. Также в конкурсе продолжит участвовать и Австралия.