Сирия, 9 января. Колонна грузовиков ИГ* с боеприпасами и оружием подверглась нападению отрядов ССА** вблизи города Аль-Баб в Алеппо. Сирийская армия продолжает зачистку территорий в Восточной Гуте от боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам»***. Несколько детей и пожилых женщин, пытавшихся бежать из Мосула, стали жертвам обстрела со стороны ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Хазрама, расположенного в Восточной Гуте на севере от Дамаска, продолжаются столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам». Правительственные войска продолжают наступать на опорные пункты террористов, ведя по ним огонь из артиллерии. Боевики несут серьезные численные потери и вынуждены постепенно отступать со своих позиций.

Боевики повстанческих группировок подвергли обстрелу опорные пункты правительственных войск недалеко от лагеря для беженцев Ярмук на юге от города Дамаск. Сообщается, что в рядах военнослужащих САА обошлось без потерь. Однако на территории близлежащего жилого квартала было зафиксировано несколько прилетов мин. Информация о возможных пострадавших среди гражданских лиц устанавливается.

Провинция Алеппо

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) атаковали колонну грузовиков ИГ в окрестностях города Аль-Баб. Колонна везла партию вооружения и боеприпасов к позициям террористов в регионе. Однако боевикам ССА удалось захватить значительную часть груза террористов и ликвидировать нескольких членов ИГ.

Провинция Хомс

Согласно данным источника, близкого к боевикам оппозиционных формирований, вблизи блокпоста сирийской армии «Аль-Акейди» в восточной части провинции Хомс вспыхнули ожесточенные бои между отрядами повстанцев и подразделениями сирийских войск. Как утверждает источник, в ходе боев около десяти правительственных военнослужащих были ранены или убиты. Данная информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС международной коалиции сбросили несколько бомб в районе нефтяных месторождений в южной части провинции Дейр эз-Зор. В ходе авиаудара был практически полностью ликвидирован отряд террористов ИГ, дислоцировавшийся в этом регионе. Кроме того, уничтожено несколько транспортных средств и автомашин с крупнокалиберными пулеметами боевиков.

Провинция Даръа

Военнослужащие правительственных войск провели массированную контратаку опорных пунктов боевиков террористических группировок в районе Даръа Аль-Балад города Даръа. Подразделения САА открыли интенсивный огонь по террористам из артиллерийских орудий и ракетных установок. Сообщается, что по меньшей мере шесть боевиков были уничтожены, также разрушена часть укреплений террористов.

Провинция Идлиб

Группа неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на один из пунктов управления боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»**** на участке трассы между городом Саракиб и населенным пунктом Афес в юго-восточной части провинции Идлиб. Нападавшие застрелили нескольких террористов и скрылись с боеприпасами и вооружением на автомобилях боевиков «Ан-Нусры».

Провинция Хама

Подразделения правительственных сил отразили массированную атаку боевиков оппозиционных группировок на свои позиции на востоке от города Саламия, расположенного в юго-восточной части провинции Хама. В ходе ожесточенных столкновений военнослужащие САА ликвидировали группу повстанцев и несколько транспортных средств боевиков. Тем не менее перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются.

Ирак

Террористы ИГ открыли огонь по мирным жителям, которые пытались совершить побег с подконтрольных боевикам территорий в юго-восточной части города Мосул. В результате погибли несколько человек, в том числе один ребенок. Многие жители получили ранения, среди них тоже есть дети, а также пожилые женщины.