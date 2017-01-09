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Мифы о третьей мировой: зачем граждан ЕС и США пугают угрозой глобальной войны
Политика

Мифы о третьей мировой: зачем граждан ЕС и США пугают угрозой глобальной войны

Сегодня 14:31
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Мифы о третьей мировой: зачем граждан ЕС и США пугают угрозой глобальной войны

Москва, 9 января. Большинство жителей США и Евросоюза верит в скорое начало третьей мировой войны. Об этом говорят результаты последних соцопросов. Зачем западные политики убеждают своих граждан в неизбежности глобальной войны объяснили политологи.

Так, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев напомнил о старом приеме мобилизации общества перед лицом внешней угрозы. Так властям легче отвлекать внимание общества от реальных внутренних проблем, пояснил он.

«На Западе накопилось много проблем. Практически в каждой из крупных стран ЕС они есть. Не говоря уже про США. Поэтому делается ставка на раздувание психоза по поводу новой мировой войны, которую, якобы начнет Россия или Китай, а может сразу обе эти страны», — рассказал эксперт в интервью «Свободной прессе».

Раздуваемая истерия по поводу внешней угрозы со стороны КНР и Москвы помогает западным политикам делать так, что жители Евросоюза и США начинают игнорировать повседневные проблемы, высказывая меньше критики по отношению к действующим властям.

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Ярослава Замысловатова
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