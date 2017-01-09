Клинцевич назвал колоссальным участие России в борьбе Сирии за свободу от ИГ

Вклад Российской Федерации в борьбу Соединенных Штатов с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — деятельность организации запрещена на территории РФ) в США назвали «нулевым». С таким заявлением выступил глава американского военного ведомства Эштон Картер. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем об американских действиях в Сирии.

По словам Картера, Россия якобы не сделала ничего против «Исламского государства», «фактически ноль». По его мнению, присутствие российских военных в Сирии не помогает урегулировать сирийский кризис. Более того, он считает, что действия ВКС РФ лишь усугубляют гражданскую войну в стране.

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«Для меня эта картина абсолютно ясна, потому что американцы потеряли и провалили все что могли. Их погубили снобизм, гигантские амбиции и некомпетентность. Американцы сегодня неграмотно работают и прямолинейно, тупо заваливая ситуацию деньгами. У них проколы связаны с проведением психологических операций, когда одной картинкой, склеенной из семи разных эпизодов, пытаются выдать желаемое за действительное. Все эти ошибки делали и американские военные и разведчики. Мы видим, что у них провалы везде. При этом они подняли наш авторитет до неимоверного уровня, сказав, что Россия сегодня в состоянии путем электронного воздействия избрать своего президента. Таким образом, они расписались в своем бессилии и некомпетентности. Отмечу, что Россия к этому не имеет никакого отношения», — пояснил Франц Клинцевич.

По словам сенатора, заявление Картера не вызывает ничего, кроме улыбки. Политик отметил, что уходящая администрация Соединенных Штатов находится в агонии.

«США создали «Исламское государство», пытаются через него манипулировать целыми континентами, влиять на политику государств, создавать там деструктивные процессы, занимаются профанацией с точки зрения борьбы с ИГИЛ, обвинили во всем страну, которая реально борется с международным терроризмом. Это о многом говорит. Поймите правильно, у нас в Сирии присутствует несколько тысяч военнослужащих и около 50 самолетов. Это капля в море с точки зрения ведения войны и борьбы с квазигосударством. Тем не менее страну не разорвали, у власти остался Башар Асад, из-за чего Запад беспокоится, потому что у них была задача его сместить. Нам удалось предотвратить хаос в этой стране. Вооруженные силы Сирии при поддержке наших инструкторов, при нашей активной помощи и вооружении восстановились и постепенно начали освобождать сирийскую территорию. Однако мы не участвуем в наземной операции. Если бы сейчас в Сирии наш контингент составлял такое количество, как было, когда я служил в Афганистане, мы бы за неделю решили проблему в Сирии и Ираке. Я вам даю гарантию как военный человек. Кроме того, при войне, которая там есть, у нас минимальные потери. Это очень важный момент. Участие России в разрешении сирийского конфликта колоссальное», — резюмировал Франц Клинцевич.