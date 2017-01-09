Клинцевич ответил на заявление Картера о «нулевом» вкладе РФ в борьбу с ИГ

Москва, 9 января. Глава Пентагона Эштон Картер заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с терроризмом, Клинцевич счел эти слова профанацией.

Представитель Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал Картера умным человеком, который прекрасно понимает, что его слова растиражируют все мировые агентства. В результате миллиарды человек услышат очередную профанацию Америки, сообщает агентство НСН. Это делается исключительно для того, чтобы сформировать нужное общественное мнение. Для того чтобы решить проблему террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) силами США и НАТО достаточно недели, считает Клинцевич, однако делать этого они не станут.