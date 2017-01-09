ДНР: Киев перебросил в Курахово 300 сотрудников СБУ и наемников для зачисток

Донецк, 9 января. Военные Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки свыше 500 раз обстреляли прифронтовые территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в понедельник заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, киевские силовики в воскресенье 521 раз нарушили режим прекращения огня. По населенным пунктам ДНР силовики выпустили три танковых снаряда, 64 мины и 316 боеприпасов из гранатометов.

Сообщается, что под обстрелом оказались поселки Луганское и Александровка. Также, по словам Басурина, разведка обнаружила прибытие группы из 30 западных наемников. В район города Курахово, который расположен к западу от Донецка, для проведения зачисток среди мирных жителей прибыло примерно 300 человек из СБУ, добавил он.

Читайте также: Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево