Варварское домашнее обрезание убило мальчика из Красноярска

Краснодар, 9 января. В понедельник трехлетний мальчик из Красноярска скончался после проведенной домашних условиях ритуальной процедуры обрезания крайней плоти. По данным следствия, причиной смерти ребенка стала плохо проведенная операция и нежелание родителей обратиться за помощью к врачам.

По факту гибели ребенка от хирургической процедуры возбуждено уголовное дело, сотрудники главного управления Следственного комитета РФ по Красноярску продолжают расследование гибели ребенка.

Согласно полученным следствием данным, обрезание было проведено знакомым родителей мальчика с использованием обезболивающего препарата. Позже ребенку стало плохо, у него поднялась температура, что является признаком заражения крови, однако его мать пыталась вылечить ребенка подручными медицинскими средствами и не обратилась к врачам.