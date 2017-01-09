Мантуров рассказал, когда в России разрешат продажу алкоголя в Интернете

Москва, 9 января. Решение о продаже алкоголя через Интернет может быть принято уже в 2017 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, работа по укрупнению интегрированных структур в целом уже проведена, и серьезных противоречий с другими ведомствами, которые предъявляли более жесткие требования, нет.

«Сегодня практически все пришли к единому мнению, что нужно допустить алкогольную продукцию в электронную торговлю, но при этом сформировать правильные механизмы ее контроля. Я думаю, что в 2017 году решение будет принято», — заявил Мантуров газете «Известия».

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