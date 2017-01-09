FAN-TV Лента новостей
Посольство США объяснило, почему Теффт не покинет Москву
Политика

Посольство США объяснило, почему Теффт не покинет Москву

Сегодня 14:13
201

Посольство США объяснило, почему Теффт не покинет Москву

Москва, 9 января. Посол США в Москве Джон Теффт не покинет российскую столицу до инаугурации Дональда Трампа, в отличие от остальных американских дипломатов. Об этом в понедельник заявила официальный представитель посольства США в РФ Мария Олсон.

По ее словам, приказ об отзыве членов американских дипмиссий до 20 января касается лишь политических  дипломатов, а Теффт является карьерным дипломатом, передает ТАСС.

Напомним, что ранее команда Трампа обнародовала указ — отозвать всех дипломатов, назначенных действующим президентом США Бараком Обамой, до официальной церемонии передачи власти. Трамп также заявил, что иметь хорошие отношения с Россией — это «благое дело», пишет Газета.Ru.
 

комментарии
Геннадий Плющев
#дональд трамп #джон теффт
Новости партнеров
Эксклюзив

Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

Сегодня 13:58
239

На Марсе классно: зачем Япония отправляет на Красную планету миниатюрный зонд

Сегодня 13:56
73

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

Сегодня 13:17
563

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

Сегодня 12:59
648

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

Сегодня 12:57
472
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мифы о третьей мировой: зачем граждан ЕС и США пугают угрозой глобальной войны

14:31

Варварское домашнее обрезание убило мальчика из Красноярска

14:30

Стало известно, когда в Латвию прибудет бронетанковая рота США

14:29

Брагин рассказал, чем его удивил МЧМ-2017

14:27

ВСУ обстреляли юг ДНР, ранен ребенок

14:25

ДНР: Киев перебросил в Курахово 300 сотрудников СБУ и наемников для зачисток

14:25

В ГУАП рассказали историю преподавателя, погибшего на батарее в вузе

14:16

Диалог с Россией по Сирии Анкара считает ключевым для всего Ближнего Вростока

14:15

Связисты в Сибири получили новейшие командные машины

14:13

Посольство США объяснило, почему Теффт не покинет Москву

14:13

ФБР задержало бывшего топ-менеджера Volkswagen в США

14:11

Голландских журналистов задержали из-за страшной находки в Донбассе

14:09
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мифы о третьей мировой: зачем граждан ЕС и США пугают угрозой глобальной войны
Читать
Закрыть