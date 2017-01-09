Посольство США объяснило, почему Теффт не покинет Москву

Москва, 9 января. Посол США в Москве Джон Теффт не покинет российскую столицу до инаугурации Дональда Трампа, в отличие от остальных американских дипломатов. Об этом в понедельник заявила официальный представитель посольства США в РФ Мария Олсон.

По ее словам, приказ об отзыве членов американских дипмиссий до 20 января касается лишь политических дипломатов, а Теффт является карьерным дипломатом, передает ТАСС.

Напомним, что ранее команда Трампа обнародовала указ — отозвать всех дипломатов, назначенных действующим президентом США Бараком Обамой, до официальной церемонии передачи власти. Трамп также заявил, что иметь хорошие отношения с Россией — это «благое дело», пишет Газета.Ru.

