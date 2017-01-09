ВСУ обстреляли юг ДНР, ранен ребенок

Донецк, 9 января. ВСУ обстреляли село на юге ДНР, в результате чего получил осколочные ранения ребенок. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Уточняется, что речь идет о селе Безыменное Новоазовского района ДНР. В результате обстрелов осколочное ранение получила 11-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что ВСУ накануне вечером обстреляли село Ленинское на юге ДНР, КПП «Майорск» неподалеку от Горловки, а также бывший донецкий аэропорт.

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