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В ГУАП рассказали историю преподавателя, погибшего на батарее в вузе
Происшествия

В ГУАП рассказали историю преподавателя, погибшего на батарее в вузе

Сегодня 14:16
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В ГУАП рассказали историю преподавателя, погибшего на батарее в вузе

Санкт-Петербург, 9 января. Стало известно имя преподавателя, обнаруженного повешенным на батарее в аудитории петербургского вуза. Как сообщалось ранее, трагедия произошла в здании Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

По словам президента ГУАП Анатолия Оводенко, погибшего зовут Евгений Антоневич. Он работал учебному мастеру и уже больше года лечился в психиатрической клинике. Кроме того, Оводенко рассказал и подробности жизни погибшего. 

«Он жил один, без семьи и родственников. Как он проник сюда, когда вуз был закрыт - сейчас разбираются. Отмечу, что, несмотря на его заболевание, мы обязаны были держать его на работе»,  — уточнил президент ГУАП в комментариях Национальной службе новостей.

Как сообщало ранее издание Ura.ru, тело мужчины 1952 года рождения было найдено повешенным на батарее в одном из помещений вуза на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе Петербурга. По предварительным данным, он мог самостоятельно свести счеты с жизнью, считают в СК РФ. По факту ЧП идет доследственная проверка.
 

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Алексей Громов
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