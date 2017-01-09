Брагин рассказал, чем его удивил МЧМ-2017

Москва, 9 января. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин поблагодарил подопечных за бронзу на чемпионате мира и заявил, что нынешний турнир был очень трудным и для него, и для спортсменов.

Наставник «молодежки» в интервью газете «Известия» отметил, что его ожидания от турнира в Канаде полностью оправдались, однако для сборной это был самый трудный турнир. По словам Брагина, было непонятно, как настраивать спортсменов после обидного проигрыша команде США в полуфинале, поскольку ранее российские хоккеисты если и проигрывали, то в финале. Для самого Брагина это был первый матч за третье место.