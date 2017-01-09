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Стало известно, когда в Латвию прибудет бронетанковая рота США
Весь мир

Стало известно, когда в Латвию прибудет бронетанковая рота США

Сегодня 14:29
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Стало известно, когда в Латвию прибудет бронетанковая рота США

Рига, 9 января. В конце февраля 2017 года на территорию Латвии прибудет бронетанковая рота Соединённых Штатов Америки. Об этом в понедельник рассказал представитель Национальных вооруженных сил Латвии.

Речь идет о нескольких десятках единиц бронетехники. Это связано с тем, что Североатлантический альянс (НАТО) планирует усилить свой «восточный фланг».

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал агрессивные действия руководства НАТО.

Читайте по теме: Британский генерал оценил шансы НАТО на победу в возможной войне с Россией

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