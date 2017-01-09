Диалог с Россией по Сирии Анкара считает ключевым для всего Ближнего Вростока

Анкара, 9 января. Взаимодействие России и Турции по урегулированию кризиса в Сирии даст основу для стабилизации обстановки во всем регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр также отметил, что Россия является для Турции ключевым экономическим партнером в области туризма, строительства и сельского хозяйства.

«Мы усиленно развиваем и укрепляем наши отношения не только в экономике, но и в политике. Наш диалог с РФ, включая борьбу с терроризмом, очень помогает в позитивном решении очень многих животрепещущих вопросов», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что усилия Москвы и Анкары в решении сирийского кризиса дали надежду на стабилизацию ситуации во всем ближневосточном регионе.