Связисты в Сибири получили новейшие командные машины

Екатеринбург, 9 января. На вооружение военнослужащим Центрального военного округа поступили новейшие командно-штабные машины повышенной проходимости.

Автомобили на базе КамАЗ способны устанавливать закрытые каналы связи по сети интернет и проводить привязку по местности при помощи спутниковых систем. Машины оснащены системами кондиционирования воздуха и обогрева, места для командного состава и связистов разработаны с учетом эргономики. Все рабочие места штабной машины автоматизированы, что дает возможность быстро собирать, обрабатывать и передавать оперативную информацию об исполнении боевого задания, изменениях тактической обстановки, состава сил противника или своих войск.