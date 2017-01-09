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Голландских журналистов задержали из-за страшной находки в Донбассе
Общество

Голландских журналистов задержали из-за страшной находки в Донбассе

Сегодня 14:09
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Голландских журналистов задержали из-за страшной находки в Донбассе

Амстердам, 9 января. Двух журналистов из Нидерландов — Стефана Бека и Мишеля Спеккерса — задержали по возвращении в Амстердам из Донбасса. По словам журналистов, в Донбассе они обнаружили обломки разбившегося в 2014 году малайзийского лайнера, которые у них отобрали в аэропорту «Схипхол». 

О случившемся сообщил в своем Facebook Стефан Бек. Он сообщил, что помимо обломков самолета у них конфисковали и все отснятые в Донбассе видеоматериалы. Журналист опасается, что получат распространение интервью с местными жителями, в отношении которых после этого начнется преследование со стороны СБУ. 

Также журналист обвинил следователей, занимающихся расследованием трагедии, в халатности. По его словам, на месте крушения остается множество необходимых для расследования материалов, однако правоохрантели не хотят работать там, объясняя свою позицию тем, что там якобы слишком опасно. 

«Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. Видимо, мы имеем дело с серьезной халатностью», — подчеркнул Бек. 

Как ранее сообщала Газета.Ru, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком.

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