Посетивший Донбасс глава МИД Австрии предложил отменить санкции против РФ

9 Января 2017 13:58 52

Вена, 9 января. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил постепенно отменять введенные против России санкции. Об этом политик заявил после своей поездки в Донбасс.

«Моя концепция ясна: я хочу перейти от модели наказания к модели стимулирования. Можно было бы фрагментарно снять санкции для любого позитивного сдвига на месте. Это было бы ясным сигналом для России», — отметил он во время встречи с журналистами.

Курц также признался, что поражен масштабами гуманитарной катастрофы в Донбассе. По его словам, около трех миллионов человек сегодня зависят от гуманитарной помощи, более двух миллионов вынуждены бежать.Глава ЛНР Игорь Плотницкий ранее выразил надежду на то, что враждующие стороны смогут прийти к компромиссу в 2017 году, сообщает Газета.Ru.

