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Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем
Общество

Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

Сегодня 13:58
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Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

СМИ сообщают, что российский исполнитель Александр Панайотов представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае этого года в Киеве. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как стало известно журналистам, кандидатуру финалиста шоу «Голос» уже одобрило руководство «Первого канала», который традиционно будет осуществлять трансляцию музыкального события.

Сообщается, что официально свой выбор представители канала озвучат уже в феврале, когда артиста утвердит совет российского оргкомитета.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что не сомневается в том, что Александр Панайотов достойно представит Россию на песенном конкурсе, у него есть сомнения на другой счет.

«На «Евровидении» не важно, какой ты исполнитель, важно, какая у тебя песня. Саша Панайотов — очень талантливый артист. Он давно выстрадал свое место под солнцем и в музыкальной индустрии, и в музыкальном мире. Саше Панайотову очень важно найти правильную песню. Вопрос в другом, нужно ли нам подвергать опасности наших соотечественников. Непонятно, как на Украине себя поведут, в какие списки его внесут, и что им завтра взбредет в голову. Этот конкурс себя давно дискредитировал, — комментирует для ФАН продюсер. — Молодежь его не смотрит. Если спросить моих детей, они что-то слышали отдаленно, но не более».

Пригожин о «Евровидении-2017»: Панайотов выстрадал свое место под солнцем

Собеседник ФАН сомневается, что в нынешних реалиях поездка на Украину может быть удачной.

«Поехать в Киев и выиграть первое место? Не знаю, дадут нам или нет… Сегодня его нет в черном списке, а завтра есть», — добавил Иосиф Пригожин.

Напомним, что представители Украины грозились не впустить конкурсанта из России в Киев, если его имя будет занесено в черный список. Однако оргкомитет напомнил украинской стороне о том, что у них нет таких полномочий.

«Ну, а кто будет осуществлять безопасность наших граждан внутри страны? Европейцы, которые устроили у себя бардак из беженцев? Вы приезжаете на чужую территорию, вам там «тыкают»… И что вы дальше будете делать? Мы что, спецназ с ними отправим? Руководство «Первого канала» отправит туда службу безопасности? Они же все там, на Украине, контуженые. Безопасность нашей делегации — самое важное, — подчеркнул собеседник. — Или нам чем громче, тем лучше? То, что мы можем выступить достойно, у меня не вызывает сомнений. Сомнения в адекватности организаторов».

Напомним, что победительницей «Евровидения-2016» стала украинская певица Джамала с песней «1944». Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев с песней «You Are the Only One» занял третье место.

комментарии
Алиса Яковлева
#александр панайотов #сергей лазарев #джамала #иосиф пригожин
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