Житель Таиланда изнасиловал туристку из России, притворившись жертвой наводнения

Бангкок, 9 января. 27-летнего жителя Таиланда подозревают в ограблении и изнасиловании туристки из России, которая согласилась отвезти обманувшего ее злоумышленника до дома. Обвиняемый уже дал признательные показания.

Как пишет газета «Кхао сот», мужчина с острова Самуи представился россиянке жертвой наводнения и попросил подбросить до дома. Управлявшая мотоциклом женщина согласилась и, когда преступник и его жертва проезжали безлюдное место, он напал на туристку и надругался над ней. После этого таец скрылся, прихватив с собой вещи потерпевшей. Вскоре злоумышленник был задержан полицией, у него также изъяли присвоенное имущество россиянки.

Как сообщала Газета.Ru, продолжительные проливные дожди спровоцировали наводнение на юге Таиланда. Из-за этого часть российских туристов не смогла вовремя вылететь на родину.