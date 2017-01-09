Больная Альцгеймером пенсионерка почти неделю жила с трупом сына в Москве

Москва, 9 января. Пожилая москвичка, которая страдает от болезни Альцгеймера, практически неделю жила в квартире с трупом собственного сына.

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что из соседней квартиры очень неприятно пахнет. На место тут же приехали сотрудники полиции и министерства чрезвычайных ситуаций. Спасатели вскрыли двери и нашли в помещении бездыханное тело 48-летнего мужчины, которое начало разлагаться.

По оценке экспертов, мужчина умер примерно пять дней назад. Все это время в квартире находилась 87-летняя мать покойного мужчины, которая страдает от болезни Альцгеймера.

В настоящее время труп отправлен в морг для выяснения причины смерти. Предположительно, мужчина умер по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает агентство новостей «Москва».