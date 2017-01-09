FAN-TV Лента новостей
Больная Альцгеймером пенсионерка почти неделю жила с трупом сына в Москве
Происшествия

Больная Альцгеймером пенсионерка почти неделю жила с трупом сына в Москве

Сегодня 14:06
166

Больная Альцгеймером пенсионерка почти неделю жила с трупом сына в Москве

Москва, 9 января. Пожилая москвичка, которая страдает от болезни Альцгеймера, практически неделю жила в квартире с трупом собственного сына.

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что из соседней квартиры очень неприятно пахнет. На место тут же приехали сотрудники полиции и министерства чрезвычайных ситуаций. Спасатели вскрыли двери и нашли в помещении бездыханное тело 48-летнего мужчины, которое начало разлагаться.

По оценке экспертов, мужчина умер примерно пять дней назад. Все это время в квартире находилась 87-летняя мать покойного мужчины, которая страдает от болезни Альцгеймера.

В настоящее время труп отправлен в морг для выяснения причины смерти. Предположительно, мужчина умер по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает агентство новостей «Москва».

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ

Сегодня 18:23
42

Politico: 5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году

Сегодня 17:56
191

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Сегодня 17:50
159

В Киеве закрыт крупнейший благотворительный фонд, тысячи пенсионеров умрут от голода

Сегодня 17:28
247

Новости Новороссии: Киев готовит геноцид в ДНР и ЛНР, ВСУ перебросили под Донецк 30 наемников

Сегодня 16:55
259
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ

18:23

Роскомнадзор закрыл 47 сайтов из-за «Викинга»-«нелегала»

18:19

Бойцы ДНР в Зайцево рассказали о мародерстве ВСУ

18:18

«Роснефть» наращивает поставки нефти в Китай

18:17

Оренбуржец зверски убил мать четверых детей из-за денег

18:06

Донецк потратит на ремонт дорог в ДНР почти миллиард рублей в 2017 году

18:05

Малыш захлебнулся в собственной ванной в Новосибирске

18:05

Волочкова запретила «моральным уродам» смотреть на ее голые фото с Мальдив

18:03

Politico: 5 русских слов, объясняющих действия Владимира Путина в 2017 году

17:56

Яблоки раздора: как голые ягодицы солистки группы Serebro рассорили соцсети

17:55

Ученые назвали смартфон главным убийцей детского зрения

17:52

Власть новая, а подлодки строятся: как США модернизируют свой флот при Трампе

17:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ночные кошмары и жажда отмщения: девушка-езидка рассказала о секс-рабстве в ИГИЛ
Читать
Закрыть