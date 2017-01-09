Ученые: С похмелья человеку больше хочется секса

Москва, 9 января. Южнокорейские ученые провели среди мужчин и женщин опрос, в ходе которого представители обоих полов признались, что во время похмелья их половое влечение увеличивается. Впрочем, российский специалист придерживается иной точки зрения.

Специалисты из Южной Кореи провели исследование, давшее удивительные результаты. Оказалось, что в состоянии похмелья как мужчины, так и женщины сильнее хотят секса. По крайней мере, именно так они рассказали во время опроса.

Александр Полев, врач, специалист по половой жизни человека, не согласился с коллегами из Южной Кореи, назвав результаты исследования наивными. В состоянии похмелья организму человека сложно заниматься вообще хотя бы чем-либо.