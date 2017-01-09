Вашингтон, 9 января. Приступив к выполнению обязанностей президента США, Дональд Трамп будет готов пойти на значительные уступки по отношению к России и президенту Владимиру Путину — в частности, после его инаугурации вопрос о государственной принадлежности Крыма уже вряд ли будет подниматься. Авторы не скупятся на зловещие обещания — так, по мнению авторов The Times, Трампу придется «поднести Украину Путину на блюде, связанную и разделанную».

По мнению автора издания, достижение разрядки в отношениях с Россией «будет нести в себе токсичные последствия» — под ними автор понимает тот факт, что «вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях». При этом мира, по версии The Times, с помощью уступок в отношении России достичь не удастся.

Между тем, любопытным фактом является то, что американские СМИ были вынуждены признать, что обвинения американских спецслужб во «взломе президентских выборов в США русскими хакерами» являются абсолютно бездоказательными.