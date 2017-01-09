ФИФА расширит чемпионат мира до 48 команд

Цюрих (Швейцария), 9 января. Руководство Международной федерации футбола (FIFA) приняло решение увеличить число команд-участниц финальной части чемпионата мира до 48.

Согласно предварительной информации, сборные будут распределены по 16 группам. Как передает издание «Свободная пресса», квота Европы составит 16 команд. Официально об изменении правил будет объявлено уже 10 января.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко указал на то, что ЧМ-2018 полностью застрахован.

Читайте по теме: Допинг в Сочи и негодяй Родченков: что делать, чтобы у РФ не отобрали ЧМ-2018