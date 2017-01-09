Названы самые популярные дизельные авто в Москве

Москва, 9 января. Автомобильные эксперты проанализировали рынок в Москве за минувший год, чтобы определить самые популярные модели с дизельными моторами. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Как оказалось, самой популярной машиной с дизельным мотором в столице стала Toyota. Первое место в рейтинге занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В Москве за прошлый год удалось реализовать 1630 транспортных средств. Второе место в списке заняла другая модель японской компании Toyota Land Cruiser, владельцами которой стали 1603 человек. Бронзовое место занял кроссовер Audi Q7. В Москве удалось продать 1299 немецких автомобилей.

Далее в рейтинге расположись немецкие авто BMW X5 и Mercedes GL-Class, люксовый шведский кроссовер Volvo XC60, корейский кроссовер KIA Sorento, а также снова представители немецкого автопрома: BMW 5, BMW X6 и Mercedes GLС-Class.