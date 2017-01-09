FAN-TV Лента новостей
Названы самые популярные дизельные авто в Москве
Экономика

Названы самые популярные дизельные авто в Москве

Сегодня 13:38
59

Названы самые популярные дизельные авто в Москве

Москва, 9 января. Автомобильные эксперты проанализировали рынок в Москве за минувший год, чтобы определить самые популярные модели с дизельными моторами. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Как оказалось, самой популярной машиной с дизельным мотором в столице стала Toyota. Первое место в рейтинге занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В Москве за прошлый год удалось реализовать 1630 транспортных средств. Второе место в списке заняла другая модель японской компании Toyota Land Cruiser, владельцами которой стали 1603 человек. Бронзовое место занял кроссовер Audi Q7. В Москве удалось продать 1299 немецких автомобилей.

Далее в рейтинге расположись немецкие авто BMW X5 и Mercedes GL-Class, люксовый шведский кроссовер Volvo XC60, корейский кроссовер KIA Sorento, а также снова представители немецкого автопрома: BMW 5, BMW X6 и Mercedes GLС-Class.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

Сегодня 13:17
213

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

Сегодня 12:59
325

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

Сегодня 12:57
276

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
460

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

Сегодня 11:12
439
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трехлетний мальчик в Красноярске умер после домашнего обрезания

13:42

Названы самые популярные дизельные авто в Москве

13:38

Избрание Трампа сравнили с воскрешением короля из «Игры престолов»

13:37

Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика

13:27

Следствие просит продлить Улюкаеву домашний арест до 15 апреля

13:27

Астрономы объяснили происхождение метеоритного дождя в Архангельске

13:24

Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве

13:19

Фото главаря ИГ сожгли в Грозном родители завербованных чеченцев

13:19

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

13:17

Объявлено о назначении нового замглавы МВД России

13:12

Выпавшую с пятого этажа пьяную москвичку спасло дерево

13:05

Саперы в Алеппо рассказали, как проходит разминирование города

13:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трехлетний мальчик в Красноярске умер после домашнего обрезания
Читать
Закрыть