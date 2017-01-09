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Трехлетний мальчик в Красноярске умер после домашнего обрезания
Происшествия

Трехлетний мальчик в Красноярске умер после домашнего обрезания

Сегодня 13:42
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Трехлетний мальчик в Красноярске умер после домашнего обрезания

Красноярск, 9 января. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика, проходившего процедуру обрезания. Операция по обрезанию крайней плоти у ребенка осуществлялась в домашних условиях.

По версии следствия, операция с применением обезболивающего укола прошла 6 января с участием хирурга, с которым была знакома мать ребенка. После данной процедуры мальчику стало хуже. Его мать предпочла не обращаться в больницу и попыталась спасти ребенка лекарствами. Малыш скончался в тот же день.

«По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,  — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Специалисты уже провели опрос 28-летнего хирурга и назначили судмедэкспертизу, которая должна пролить свет на обстоятельства и причины гибели ребенка.

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Ксения Тасманова
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