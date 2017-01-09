Анкара, 9 января. Власти Турции рассчитывают, что новый президент США Дональд Трамп не станет повторять «ошибки прежней администрации» и прекратит поддержку сил самообороны сирийских курдов (YPG). Об этом сегодня заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, YPG Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Ранее турецкое правительство неоднократно критиковало администрацию Обамы которая считает сирийских курдов союзниками Штатов в борьбе с террористами ИГ и поставляет им оружие.

«Я не верю, что новая администрация президента Трампа будет повторять ошибки прежней администрации по отношению к Турции. Мы ждем от США, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен будет выдан Турции, а сотрудничество с террористической организацией YPG будет прекращено», — сказал Чавушоглу.

Группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России по решению Верховного суда РФ.