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Трамп должен прекратить поддержку курдов в Сирии — Чавушоглу
Политика

Трамп должен прекратить поддержку курдов в Сирии — Чавушоглу

Сегодня 13:45
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Трамп должен прекратить поддержку курдов в Сирии — Чавушоглу

Анкара, 9 января. Власти Турции рассчитывают, что новый президент США Дональд Трамп не станет повторять «ошибки прежней администрации» и прекратит поддержку сил самообороны сирийских курдов (YPG). Об этом сегодня заявил  глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, YPG Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Ранее турецкое правительство неоднократно критиковало администрацию Обамы которая считает сирийских курдов союзниками Штатов в борьбе с террористами ИГ и поставляет им оружие. 

«Я не верю, что новая администрация президента Трампа будет повторять ошибки прежней администрации по отношению к Турции. Мы ждем от США, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен будет выдан Турции, а сотрудничество с террористической организацией YPG будет прекращено»,  — сказал Чавушоглу.

Группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#мевлют чавушоглу #дональд трамп
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Трехлетний мальчик в Красноярске умер после домашнего обрезания
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