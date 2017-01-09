Астрономы объяснили происхождение метеоритного дождя в Архангельске

Санкт-Петербург, 9 января. Петербургские астрономы из Пулковской обсерватории смогли определить происхождение метеоритов, которые накануне видели жители Архангельской области.

По словам ученых, обрушившиеся в северном регионе небесные тела являются частью метеоритного потока Квадрантиды, который пролетает мимо Земли ежегодно в начале января. Некоторые болиды настолько крупные, что их можно заметить на высоте 100 км и они не успевают полностью разрушиться в атмосфере. При ясной погоде космическое явление хорошо видно на небе и можно сфотографировать.

«Опыт поисков фрагментов Чебаркульского метеорита показывает, что на снегу искать как раз хорошо. Но нужно разглядывать даже мелкие ямки от пылинок, которые обычно сопровождают большой объект», — рассказал Life пресс-секретарь Пулковской астрономической обсерватории РАН Сергей Смирнов.

Как сообщает Газета.Ru, жители Архангельска засняли на видео падение большого метеорита. В МЧС заявили, что инцидент обошелся без жертв и разрушений.