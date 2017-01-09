На Марсе классно: зачем Япония отправляет на красную планету миниатюрный зонд

Японская сторона начала разработку миниатюрного спускаемого аппарата для исследования Марса. Зонд может быть запущен к Красной планете в 2020 году, сообщает японская газета Yomiuri. В мире намечается гонка за освоение четвертой от Солнца планеты, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Издание отмечает, что новый исследовательский аппарат будет весить 140 килограммов, что приблизительно в 10 раз меньше ранее использовавшихся устройств подобного рода. Малый вес предполагает и небольшие размеры устройства, что позволит ему разместиться в любой ракете-носителе.

«Я слышал, что японцы при помощи этого зонда намерены исследовать состав атмосферы Марса, характер его поверхности и терагерцевое излучение, которое исходит от разных материальных объектов. Одним словом, это новая страница в освоении Красной планеты», — подчеркивает Галкин.

По расчетам ученых, создание подобного устройства обойдется Токио приблизительно в 2 миллиарда иен, или в 17 миллионов долларов, что также в десятки раз меньше средств, затраченных на сборку марсоходов и других аппаратов, отправляемых на поверхность Красной планеты.

«Вообще, в последнее время отмечается колоссальный рост интереса к Марсу. Уже несколько стран так или иначе заявили о намерениях исследовать четвертую от Солнца планету. Однако я пока не понимаю, что так манит людей. Для одних это сплошной авантюризм, для других — возможность восстановить свои позиции в ракетно-космической отрасли. Но одно остается неизменным: идеи Серея Королева и Вернера фон Брауна живут по сей день», — сообщил эксперт.

Созданием самого аппарата будут заняты специалисты Национального института коммуникационных технологий, Токийского университета и Университета Осака. Японские специалисты, как утверждает местная газета, имеют все шансы занять свою нишу в исследованиях подобного рода, поскольку Марс до сих пор остается космическим телом, которое хранит свои секреты от человечества.

«Освоение Марса — дело времени, так как и Советский Союз, и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки, и даже Евросоюз занимаются исследованиями Марса на протяжении последних 20 лет. Что-то тянет людей на эту планету, и первый человек, который высадится на ее поверхности, откроет новую эпоху в пилотируемой космонавтике», — заключил Галкин.

Вашингтон, Брюссель, Москва и даже Абу-Даби намерены в 2020-х годах послать к Марсу свои тяжелые исследовательские агрегаты. К одному из этих устройств будет прикреплен японский аппарат. Предполагается, что сразу после выхода на орбиту Марса он произведет отделение и самостоятельно спустится на поверхность планеты.