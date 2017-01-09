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Избрание Трампа сравнили с воскрешением короля из «Игры престолов»
Политика

Избрание Трампа сравнили с воскрешением короля из «Игры престолов»

Сегодня 13:37
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Избрание Трампа сравнили с воскрешением короля из «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 9 января. В ходе проведения 74-й церемонии награждения американской кинематографической премии «Золотой глобус» ведущий Джимми Фэллон не удержался от выпада в адрес обладающего одиозной известностью избранного президента США Дональда Трампа. Американского миллиардера сравнили с отличавшимся скандальным и жестоким характером королем Джоффри Баратеоном.

«В «Игре престолов» так много поворотов сюжета и шокирующих моментов, поэтому многие задаются вопросом, что было бы, если бы король Джоффри был в живых. Ну, через 12 дней мы выясним», — объявил Фэллон в ходе церемонии награждения.

Количество дней, названное ведущим, отделяет церемонию награждения «Золотого глобуса» от церемонии инаугурации избранного президента. 

Напомним, в ходе награждения наибольшее количество «Золотых глобусов» получили создатели фильма «Ла-ла Лэнд».

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Валентин Меликов
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