Избрание Трампа сравнили с воскрешением короля из «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 9 января. В ходе проведения 74-й церемонии награждения американской кинематографической премии «Золотой глобус» ведущий Джимми Фэллон не удержался от выпада в адрес обладающего одиозной известностью избранного президента США Дональда Трампа. Американского миллиардера сравнили с отличавшимся скандальным и жестоким характером королем Джоффри Баратеоном.

«В «Игре престолов» так много поворотов сюжета и шокирующих моментов, поэтому многие задаются вопросом, что было бы, если бы король Джоффри был в живых. Ну, через 12 дней мы выясним», — объявил Фэллон в ходе церемонии награждения.