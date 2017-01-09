Следствие просит продлить Улюкаеву домашний арест до 15 апреля

Москва, 9 января. Следствие просит о продлении сроком на 90 дней домашнего ареста бывшему главе министерства экономического развития Российской Федерации Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

По сообщению пресс-секретаря суда Юноны Царевой, в Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении на три месяца срока домашнего ареста в отношении экс-министра экономразвития России Улюкаева. Известно, что рассмотрение прошения назначено на вторник, 10 января, в 10.30.

Если суд удовлетворит ходатайство, арест Улюкаева продлят до 15 апреля 2017 года.

Напомним, по вердикту суда, Улюкаев отбывает домашний арест в своей московской квартире, расположенной на Минской улице.