Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика

Санкт-Петербург, 9 января. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, который накануне бесследно исчез в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок был обнаружен у одного из магазинов в этом же районе и передан родителям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, пропавшего школьника обнаружили сегодня утром. Предварительно установлено, что накануне днем он ушел гулять и не вернулся.

«По предварительной информации, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что об исчезновении третьеклассника во время самостоятельной прогулки сообщила его мать. На все звонки на мобильный телефон ребенок не отвечал.