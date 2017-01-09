FAN-TV Лента новостей
Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика
Общество

Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика

Сегодня 13:27
60

Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика

Санкт-Петербург, 9 января. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, который накануне бесследно исчез в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок был обнаружен у одного из магазинов в этом же районе и передан родителям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, пропавшего школьника обнаружили сегодня утром. Предварительно установлено, что накануне днем он ушел гулять и не вернулся. 

«По предварительной информации, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что об исчезновении третьеклассника во время самостоятельной прогулки сообщила его мать. На все звонки на мобильный телефон ребенок не отвечал.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

Сегодня 13:17
74

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

Сегодня 12:59
207

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

Сегодня 12:57
201

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
387

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

Сегодня 11:12
407
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве

13:19

Фото главаря ИГ сожгли в Грозном родители завербованных чеченцев

13:19

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

13:17

Объявлено о назначении нового замглавы МВД России

13:12

Выпавшую с пятого этажа пьяную москвичку спасло дерево

13:05

Саперы в Алеппо рассказали, как проходит разминирование города

13:03

Минобороны: ВКС РФ за год оснастили 5 радарами для обнаружения самолетов-невидимок

13:00

Ледяная горка насмерть обожгла подростка в Красноярске

13:00

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

12:59

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

12:57

Хомс: войска Сирии уничтожили бронетехнику ИГИЛ под Пальмирой

12:55

Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»

12:52
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве
Читать
Закрыть