Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве

Москва, 9 января. Годовалая девочка погибла во время уборки квартиры в Москве. На ребенка упал телевизор. Прибывшие на место ЧП врачи не смогли спасти малышку.

Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение подчеркнули в ГСУ СК РФ по Москве.

Смертельный инцидент произошел на улице Недорубова накануне вечером. При проведении уборки на годовалую девочку упал телевизор. Малышка скончалась на месте происшествия, уточняет «Свободная пресса».