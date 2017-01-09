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Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве
Происшествия

Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве

Сегодня 13:19
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Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве

Москва, 9 января. Годовалая девочка погибла во время уборки квартиры в Москве. На ребенка упал телевизор. Прибывшие на место ЧП врачи не смогли спасти малышку.

Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение подчеркнули в ГСУ СК РФ по Москве.

Смертельный инцидент произошел на улице Недорубова накануне вечером. При проведении уборки на годовалую девочку упал телевизор. Малышка скончалась на месте происшествия, уточняет «Свободная пресса»

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Ярослава Замысловатова
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